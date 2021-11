Impfpflicht-Skepsis in Deutschland: Eine Tradition?

Immer wieder wird in der Corona-Pandemie auch in Deutschland über eine Impfpflicht diskutiert. In einigen anderen Ländern gilt sie schon, zumindest für Pflegepersonal - etwa in Italien und Frankreich. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist dort niedriger als hierzulande. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit in Deutschland zwar nicht gegen eine Impfpflicht – aber die Politik hofft nach wie vor, dass sich zum Beispiel Pflegekräfte freiwillig impfen lassen.

Über den deutschen Umgang mit dem Thema Impfpflicht hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit dem Historiker Professor Andreas Wirsching gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin.