Impfpflicht in Pflegeberufen: Ältere Menschen kaum zu schützen?

In vielen Alten- und Pflegeeinrichtungen Mittelbadens gebe es in den letzten Wochen durch die Omikron-Variante des Corona-Virus ein "massives Ausbruchsgeschehen", sagt Peter Koch, der Vorsitzende des Pflegebündnis Mittelbaden, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Vor allem geimpfte oder geboosterte Personen seien betroffen gewesen, sagt Koch. "Das Grundargument, andere Menschen, vor allem vulnerable Gruppen, durch diese Impfung zu schützen, ist gegenstandslos." Aus Kochs Sicht müsse die Impfpflicht überarbeitet werden. Welche Auswirkungen er auf die Pflegeberufe durch die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erwartet, sagt Koch ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.