Impfpflicht in Pflege und Gesundheit: Bestätigung durch Verfassungsrichter kommt nicht überraschend

Das Bundesverfassungsgericht hat die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen bestätigt und eine Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die Richter begründeten ihre Entscheidung so: Der Schutz sogenannter vulnerabler Gruppen wiege schwerer als die Beeinträchtigung der Grundrechte für die Beschäftigten.

Für Birgit Schaer vom Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg ist die Karlsruher Entscheidung wenig überraschend. Schaer sagte in SWR Aktuell: "Der Schutz der vulnerablen Gruppen steht seit der Pandemie im Vordergrund. Deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Es ist so, dass wir uns fragen müssen, ob die Einrichtungsbezogene Impfpflicht für diesen Schutz ausreichen wird." Im Klartext: wenn der Schutz der Alten und Kranken das höchste Gut sei, brauche es dann nicht eine Impfpflicht für alle? Darüber Hat Birgit Schaer mit SWR Aktuell-Moderator Bernhardt Seiler gesprochen.