Wer sich gegen Covid19 impfen lässt, erhält in Baden-Württemberg entweder eine Bescheinigung in Form eines Papiers oder einen Eintrag in den mitgebrachten Impfausweis. Diese beiden Möglichkeiten beschreibt der Leiter des Stuttgarter Impfzentrums Jan Steffen Jürgensen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Hier erklärt er auch, wie es um die Digitalisierung der Daten bestellt ist.