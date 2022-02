Impfen in Apotheken: "In keinem Fall den Ärzten Konkurrenz machen"

Corona-Impfung in der Apotheke: Auch das geht jetzt. Ganz nach dem Willen von Bund und Ländern, die niedrigschwellige Impf-Angebote auf den Weg gebracht haben - in diesem Fall, während man etwa ABC-Pflaster und Aspirin kauft. Dass die Apotheken aber vergleichsweise spät in die Impf-Kampagne einsteigen, ist für Tatjana Zambo, Präsidentin des baden-württembergischen Apothekerverbandes, nicht verwunderlich. "Es gab gesetzgeberische Voraussetzungen, Leitlinien mussten erstellt werden, Schulungen erfolgen", sagte sie im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems. Im Dezember und Januar habe es außerdem zu wenig Impfstoff gegeben. "Wir wollten nicht in eine Situation geraten, dass wir Ärzten Impfstoff wegnehmen. In gar keinem Fall wollen wir Ärzten Konkurrenz machen - wir verstehen uns als ergänzendes Angebot", so Zambo weiter. Warum für die Apotheken der finanzielle Nutzen der Impfungen nicht im Vordergrund steht, hören Sie im Interview.