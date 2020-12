Großbritannien hat als erstes westliches Land offiziell eine Notfallzulassung für einen Corona-Impfstoff erteilt. Dort können nächste Woche Massenimpfungen mit dem Vakzin des Hersteller-Gespanns aus Pfizer und der Mainzer Firma Biontech beginnen. Auch die EU will zügig Impfstoffe zulassen: Über den jetzt in Großbritannien zugelassenen will die zuständige Behörde am 29. Dezember entscheiden, am 12. Januar über den der Firma Moderna. Die Vorbereitungen zum Aufbau der Impf-Infrastruktur in Baden-Württemberg laufen. Bis 15. Dezember sollen neun Impf-Zentren startklar sein, zwei davon im Regierungsbezirk Freiburg. Die Auswahl der beiden Standorte – Freiburg und Offenburg, beides Städte in der Rheinebene – kritisiert der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU). Warum, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch – unter anderem fehlt ihm die Brücke zum Bodensee und er hält den Schwarzwald-Baar-Kreis, wo er herkommt, für unterversorgt.