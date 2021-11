Bundesgesundheitsminister Spahn gibt den Impfstoff von Johnson&Johnson für alle frei, noch bevor er überhaupt verfügbar ist. Eine ausführliche ärztliche Beratung vor der Impfung soll aber Bedingung sein. Immer mehr Impf-Vordrängler versuchen,Termine zu bekommen, obwohl sie noch nicht berechtigt sind. Die neue Linken-Spitzenkandidatin will mit traditionellen linken Themen bei der Bundestagswahl punkten. Grünen-Chef Habeck ist sauer auf seinen Parteikollegen Boris Palmer aus Tübingen. Bundespräsident Steinmeier hat den Deutschen Schulpreis vergeben. In Rheinland-Pfalz haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag unterschrieben. In Baden-Württemberg wird noch am Personaltableau gearbeitet.