Immunologin drängt auf Werbung für Booster-Impfung

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, warnen viele Mediziner. Sie erwarten, dass es in den nächsten Wochen deutlich mehr Infektionen gibt - und damit auch mehr Patienten in den Krankenhäusern. Einer der Gründe ist, dass Menschen sich in den kälteren Monaten des Jahres vor allem drinnen aufhalten, wodurch sich das Virus leicht verbreiten kann. Dagegen hilft vor allem Impfen, sagt Professor Christine Falk, die Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.