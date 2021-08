Die Ständige Impfkommission hat die Impfung von Kindern ab 12 Jahren empfohlen. Der Ludwigsburger Ärztliche Direktor für Kinder- und Jugendmedizin am RKH Klinikum Ludwigsburg, Jochen Meyburg, begrüßt diese Entscheidung der STIKO.

Die Diskussion müsse auf Basis von Fakten geführt werden. Nachdem Kinder und Jugendliche zu Beginn der Pandemie weniger schwer von Corona betroffen schienen, habe sich das Bild mit der Delta -Welle verändert. Und nach anderthalb Jahren habe man nun auch Langzeitnebenwirkungen und -beobachtungen von Kindern, die Corona gehabt haben. Die Einschätzung, dass Kinder nicht schwer an Covid erkranken, sei so nicht zu halten. Deshalb begrüße man die Entscheidung der STIKO, so der Klinikleiter. mehr...