Immunologin Falk: “Jetzt gegensteuern” in der Corona-Pandemie

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie berät am Mittwoch sowohl die Gesundheitsministerkonferenz als auch die Kultusministerkonferenz. Am Freitag folgt dann die Bund-Länder-Runde von Bundeskanzler Scholz und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Das Ziel: Das Omikron-Risiko entschärfen. Die Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie, Prof. Christine Falk, die auch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung sitzt, spricht sich für schnellstmögliche Maßnahmen aus. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Marie Gediehn spricht sie über die “Feiertagslücke” bei den Daten - und verrät was an Schulen am meisten gegen das Infektionsrisiko hilft.