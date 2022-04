Immobilienboom: Wie verkaufe ich mein Haus für einen guten Preis?

Jetzt ein Haus oder eine Wohnung zu verkaufen, lohnt sich meistens, denn die Preise sind sehr hoch. Selbst für Immobilien, in die noch viel investiert werden muss, werden horrende Preise verlang und bezahlt. Immer wieder sprechen Makler Hausbesitzer an, ob sie ihre Immobilie verkaufen möchten. Angebote kommen per Mail, per Social-Media oder per Zettel im Briefkasten. Oft geht es darum, jetzt den Wert der eigenen Immobilie zu überprüfen. Welche Angebote seriös sind und wie ich wirklich den Wert meines Hauses realistisch ermitteln kann, erklärt Saidi Sulilatu vom Geldratgeber "Finanztip" im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem.