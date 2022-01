per Mail teilen

Bei der „Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart“ gibt es so viele Anfragen wie seit Jahren nicht mehr. Der Leiter der Beratungsstelle, Reiner Saleth, sagte, wie in der Vergangenheit meldeten sich oft Minijobber, Alleinerziehende und jüngere Erwerbstätige. Zunehmend komme aber auch eine andere Bevölkerungsgruppe dazu, so der Schuldnerberater im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart fest.