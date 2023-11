Immer mehr Ausbildungs-Abbrecher: Tipps von der Arbeitsagentur

Es ist ein neuer Rekord. 155.000 junge Menschen - so viele wie noch nie – haben im letzten Jahr ihre Berufsausbildung abgebrochen. Die meisten von ihnen sind inzwischen in einer anderen Ausbildung, also für den Arbeitsmarkt nicht verloren. Trotzdem bedeutet das zumindest eine Verzögerung in der Berufslaufbahn. Samira Celebi, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen, erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph, wie sie jungen Menschen hilft, den passenden Ausbildungsplatz zu finden und gibt Tipps, was man für die eigene Berufsfindung selbst tun kann. Außerdem erklärt sie, welche Unterstützung es gibt, wenn man feststellt, dass die aktuelle Ausbildung nicht die richtige ist.