Im Notfall kommt der Arzt per Video

Überlastete Notaufnahmen, schlecht vernetzte Rettungsdienste: Die Notfallversorgung in Deutschland ist alles andere als perfekt. Doch wie lässt sich das ändern? An den BG Kliniken Ludwigshafen läuft derzeit das Pilotprojekt "Tele-Notarzt", mit dem Notfalleinsätze per Video-Zuschaltung optimiert werden sollen. Standortleiter Johannes Becker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler: "Wir können von der Zentrale aus Fragen der Notfall-Sanitäter beantworten, Vitalfunktionen auf unsere Geräte in der Zentrale aufspielen lassen oder bei der Gabe von Schmerzmedikamenten beraten". Hören Sie im Interview, welches Potenzial Becker in der neuen Technik sieht - gerade vor dem Hintergrund des Personalmangels in der Notfallmedizin.