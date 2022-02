Im Kopf die Kurve kriegen: Mentale Vorbereitung auf das Leben nach Corona

In der Corona-Pandemie hat uns die Politik Lockerungen verordnet. Das ist neu und macht Mut - gerade nach dem harten Corona-Winter, der hinter uns liegt. Doch nach zwei Jahren fühlte sich vielleicht auch befremdlich an. Viele fragen sich jetzt: Wie kommen wir da wieder raus? Wirtschaftlich, kulturell, aber auch für uns selbst im Kopf? Was brauchen wir dazu, privat und als Gesellschaft? Zwei Jahre lang in der Corona-Pandemie hatten es viele Menschen in der Freizeit und auch im Homeoffice vor allem mit sich selbst und dem Partner oder der Familie zu tun. Bald kommen da viel mehr Menschen hinzu, und das verunsichert viele. Die Kommunikationsexpertin Stefanie Voss erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, welche Probleme auftreten können und wie man sie löst.