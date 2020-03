Corona-Krise: Was Frankreich besser macht als Deutschland

Die Ausbreitung der Corona-Epidemie in Deutschland soll verlangsamt werden. Bloß wie? Der Bund kann nur Empfehlungen an die Bundesländer abgeben und keine Verbote aussprechen. Das können die Länder nur selbst und treffen unterschiedliche Entscheidungen. Das sorgt für Verwirrung, sagt Gerd Glaeske, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen. Er fordert einheitliche Entscheidungen in Deutschland und nennt als Vorbild Frankreich. Darüber hat er mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesprochen.