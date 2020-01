Zehn Jahre Montags-Demo und der Protest geht weiter

Am 2. Februar 2010 haben die Arbeiten für den Tiefbahnhof in Stuttgart begonnen und genauso lange wird gegen das Projekt demonstriert. Am 3. Februar 2020 findet die 500. Montags-Demonstration statt. Wie hat der Protest die baden-württembergische Landeshauptstadt verändert? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich mit Hannes Rockenbauch gesprochen. Er ist Stadtrat im Stuttgarter Gemeinderat für die Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS.