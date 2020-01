Wolfsohn: immergleiche Reden zum Holocaust-Gedenken nutzen sich ab

Frank-Walter Steinmeier war der erste Bundespräsident der zum Gedenken an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz an der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem sprechen durfte. Die Befreiung von Auschwitz jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern nahmen heute an der Gedenkfeier teil. Steinmeier traf sich außerdem mit Holocaust-Überlebenden. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern Michael Wolffsohn gesprochen. Wolfsohn ist Historiker und Publizist und wurde in Tel Aviv geboren. · Dass Steinmeier sich jetzt mit Holocaust-Überlebenden getroffen hat - wie wichtig ist das für das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel?