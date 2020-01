Wie das Corona-Virus Chinas Wirtschaft schadet

Wegen des Corona-Virus sind Millionen Menschen in China faktisch unter Quarantäne, dürfen ihre Städte nicht verlassen- und in den Städten stehen Busse und Bahnen still. Wenn Menschen nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht mehr zur Arbeit kommen - welche Folgen hat das für die chinesische Wirtschaft? Darüber SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Max Zenglein vom Mercator Institute for China Studies in Berlin gesprochen.