Warum die Thrombektomie-Behandlung erfolgversprechend ist

Bei einem Schlaganfall kommt es auf Minuten an. Der Patient muss schnell versorgt werden. Die richtige Behandlungsmethode kann Leben retten. Die Thrombektomie-Methode hat in Studien sehr gute Ergebnisse geliefert, sagt Professor Julian Bösel. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin und Chef der Neurologie am Klinikum Kassel. SWR-Aktuell-Moderation Dagmar Freudenreich hat mit ihm gesprochen.