"Struwwelpeter - Die Abrechnung": Ein Buch gegen das Kindheitstrauma

Lustige Geschichten und drollige Bilder - das ist der Untertitel des Kinderbuchklassikers. Für die Brüder Niklas und Johannes Kizler war das Buch in ihrer Kindheit eher traumatisch. Deswegen haben sie es in einer kommentierten Fassung herausgebracht. Was sie geändert haben und wie sie an die Neufassung herangegangen sind, darüber sprechen sie mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.