Kurt Sigl vom Bundesverband E-Mobilität: Dornröschenschlaf bei E-Autos ist beendet

Elektromobilität führt in Deutschland - im Vergleich zu anderen Ländern - immer noch ein Nischendasein. Aber der Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität, Kurt Sigl, sagt, nun sei der Dornröschenschlaf beendet. Was sich in Sachen Elektroautos in Deutschland vor allem verbesern muss, darüber hat SWR Aktuell Moderatorin Dagmar Freudenreich mit Kurt Sigl gesprochen.