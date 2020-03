Jan Korte (Linke): „Da denken Leute natürlich: Was ist denn bei denen nicht richtig?“

Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Bundestag, ärgert sich über jüngste Äußerungen und Alleingänge in seiner Partei. Die Rede auf dem Strategieparteitag sei „voll der Tritt in den Hintern“ zehntausender Kommunalpolitiker gewesen. Über neueste Umfragewerte mit einer Mehrheit für Grün-Rot-Rot freut er sich, ebenso wie über die Wahl von Bodo Ramelow - „Das war nun echt mal was echt sehr Geiles in dieser Woche“.