Ist Halloween der neue Karneval?

Trick oder Treat heißt wörtlich übersetzt eigentlich "Streich oder Leckerei". Kinder ziehen an Halloween verkleidet von Haus zu Haus und verlangen Süßes - oder es gibt Saures. In den letzten Jahren schossen in Europa Halloween-Partys wie Pilze aus dem Boden – mit immer schaurigeren Masken und Kostümen. SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem hat mit Ulrich Reinhardt gesprochen. Er ist Freizeitforscher und Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg.