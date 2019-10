Freiburger Baubürgermeister zu Stadionstreit: Werden Lösung finden

Das Verwaltungsgericht Mannheim will im neuen Freiburger Fußballstadion bestimmte Spiele verbieten - aus Lärmschutzgründen. Das hat in den vergangenen Tagen für viele Diskussionen gesorgt. Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag glaubt inzwischen, dass man eine Lösung in dem Streit finden wird. SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit ihm gesprochen.