Ergebnisse Shell-Jugendstudie: Warum sind junge Leute anfällig für Populismus?

Fridays for future, Vertrauen in die Demokratie, Misstrauen gegenüber Politikern - Die Jugend 2019 gibt sich widersprüchlich, blickt aber optimistisch in die Zukunft. SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll hat den Mitautor der Studie, Klaus Hurrelmann, gefragt.