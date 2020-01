Ein Feuerwerk vom Statistischen Bundesamt

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zerlegt - seit Jahrzehnten - unser gemeinschaftliches Leben in amtliche Zahlen: Bruttoinlandsprodukt, Sterblichkeit, durchschnittliches Haushaltseinkommen, Zahl der Fahrräder – was auch immer in Deutschland gezählt werden kann, das Statistische Bundesamt zählt es. Das passiert – seit Jahrzehnten – mit der gebotenen Gründlichkeit. Genau das macht das Statistische Bundesamt so toll, sagt Jan Seidel in unserer Kolumne „Zwei Minuten“: