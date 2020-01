Deutsche in Wuhan: "Quarantäne wegen Corona-Virus war ein Schock"

Die Gefahr scheint doch größer als zuerst gedacht. Das Corona-Virus, das eine gefährliche Lungenentzündung auslöst, breitet sich in China immer mehr aus. Zuerst war das Virus in der Großstadt Wuhan aufgetreten - inzwischen wurde es auch in vielen anderen Regionen nachgewiesen, und auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist möglich. In China wurde die 11-Millionen-Metropole Wuhan abgeriegelt - die Menschen kommen weder rein noch raus. Darüber ha SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Sarah Heintze gesprochen. Sie kommt ursprünglich aus Koblenz, lebt aber seit 7 Jahren in Wuhan, also in der Stadt, die nun von der Außenwelt abgeriegelt worden ist.