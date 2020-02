Coronavirus: Komplettes Hotel auf Teneriffa unter Quarantäne

Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. In Italien steigt die Zahl der Toten und Infizierten. In Deutschland wurden jetzt erstmals Infektionsfälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gemeldet. Auch Urlaubsregionen sind betroffen: Auf Teneriffa stehen jetzt 1.000 Hotelgäste unter Quarantäne. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge gesprochen.