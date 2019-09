Bildungsexperte zum neuen Schuljahr in BW: "Ministerin Eisenmann muss viel mehr trommeln und werben"

Das neue Schuljahr in Baden-Württemberg beginnt bald. An den Schulen gibt es aber immer noch an allen Ecken und Enden Probleme. Zu wenige Lehrer, marode Schulgebäude und die Ganztagsschule sehen viele Eltern immer noch kritisch. Der Journalist und Bildungsexperte Armin Himmelrath hat mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich darüber gesprochen.