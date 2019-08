Nach Anschlägen in den USA: Welchen Anteil hat Trumps aggressive Rhetorik an der Stimmung im Land?

Die beiden Anschläge in El Paso und Dayton haben die USA erschüttert. Mehr als 30 Menschen wurden getötet. US-Präsident Trump reiste zwar zu den Tatorten, doch statt Trost zu spenden, trug er mittels Hate-Speech zur weiteren Spaltung der Gesellschaft bei, meinen seine Kritiker. Inwieweit Trumps aggressive Rhetorik Anteil an der explosiven Stimmung in den USA hat, darum geht es in den kommenden 10 Minuten.