Im Fokus: Harte Zeiten für Sparer

Die Europäische Zentralbank will ihre Geldpolitik noch weiter lockern, um die Konjunktur in der Eurozone anzukurbeln. Für Kleinanleger in Deutschland ist diese EZB-Wirtschaftspolitik verheerend. Spareinlagen werden auch in Zukunft fast keine Rendite abwerfen. Außerdem drohen den Kunden von Kreditinstituten auf breiter Front Gebühren auf ihre Einlagen. Viele Banken prüfen Negativzinsen.