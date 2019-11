50 Jahre Internet - damals, heute und in Zukunft

50 Jahre ist es her, dass sich ein Rechner auf dem Campus der Universität von Kalifornien in Los Angeles mit einem Rechner in San Francisco nicht nur verbunden, sondern auch Daten ausgetauscht hat. Für Experten ist das die Geburtsstunde des Internets wie wir es heute kennen. Um 50 Jahre Internet geht es hier in den nächsten zehn Minuten.