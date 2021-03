Bill Gates will uns durch die Impfung einen Mikrochip implantieren, die Elite verfolgt einen Geheimplan und trifft sich nachts, um Kinderblut zu trinken – die Pandemie ist die Stunde der Verschwörungsideologien. Und immer mehr glauben an die abstrusesten Geschichten. Das sorgt für Zündstoff innerhalb der Familie, in Ehen, Beziehungen, Freundschaften. Wie kann man dem entgegentreten, was tun, dass Verschwörungserzählungen eine Beziehung nicht belasten, bzw. sogar zerstören – wir fragen nach. mehr...