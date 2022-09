Ihre letzte Fahrt: Queen Elisabeth II. auf dem Weg zu ihrer letzten Ruhestätte auf Schloss Windsor

Zum Schluss schien sogar der König selbst gerührt zu sein: 2.000 Staatsgäste haben in der Londoner Westminster Abbey gemeinsam mit der Royal Family Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Nun ist ihr Sarg auf dem Weg nach Windsor, wo die Königin ihre letzte Ruhe finden soll.

Unsere Korrespondentin Annelie Malun spricht trotz der Menschenmassen von einer friedlichen Stimmung in London. Es sei sehr leise gewesen. Als am Ende des Trauergottesdienstes in der Westminister Abbey 'God save the Queen' angestimmt wurde, habe man allerdings das Gefühl gehabt: "Ganz London singt diese Hymne."

Wie das Staatsbegräbnis am Abend zu Ende geht, erläutert unsere Korrespondentin ebenfalls im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.