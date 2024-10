IHK-Präsident BW: Scholz‘ Bürokratie-Abbaupläne stimmen "leicht hoffnungsvoll"

per Mail teilen

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt laut Internationalem Währungsfonds dieses Jahr exakt bei 0 Prozent. In der gesamten Weltwirtschaft liegt die Rate immerhin bei 3,2 Prozent - und alle anderen großen Industrienationen schlagen sich derzeit besser als Deutschland. In einer Forsa-Umfrage für den Arbeitgeberverband BDA bewertet die Hälfte der Unternehmer den Standort Deutschland derzeit als "nicht gut", ein knappes Drittel hält ihn sogar für "schlecht". Gründe sind hohe Energiekosten, fehlende Fachkräfte und viel zu viel Bürokratie.

Neue Pläne für Bürokratie-Abbau der Bundesregierung

Immerhin hat Bundeskanzler Scholz jetzt einen "entschiedenen Bürokratieabbau" angekündigt. Claus Paal reicht das nicht aus. Er ist Vizepräsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags und Präsident der IHK Region Stuttgart. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt er, warum er trotzdem "leicht hoffnungsvoll" ist.