IG Metall BW: "Umstellung der Branche auf Elektroautos möglich, aber nicht ruckelfrei"

Die EU-Kommission will, dass ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Welche Folgen es haben könnte, erklärt Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG-Metall Baden-Württemberg, im Interview.

SWR Aktuell: Schaffen das die Autobauer in Baden-Württemberg, also Daimler, Porsche und Audi, bis 2035 vollkommen auf Elektromobilität umzusteigen?

Roman Zitzelsberger: Ob es die vollkommene Elektromobilität sein wird … Da wird es sicherlich noch die eine oder andere Ausnahme außerhalb von Europa geben. Aber die Frage kann ich klar mit Ja beantworten. Da haben wir ja schon vor der EU-Kommission - sowohl Herr Duesmann von Audi, Herr Källenius von Daimler als auch Herr Blume von Porsche - eine deutliche Ansage gemacht, dass sie diesen Pfad der Klimaneutralität bei den Produkten hinkriegen wollen. Und nach dem, was ich alles aus der Pipeline kenne, was da an Produkten, was an Innovationen drin ist, werden die das schaffen, das kann man eindeutig bejahen. Allerdings: Es wird nicht ruckelfrei gehen!

Bei Audi soll 2033 der letzte Verbrenner vom Band rollen. Daimler haben Sie auch angesprochen. Der Konzern will erst in rund einer Woche seine neue E-Mobilitätsstrategie vorstellen. Kommt das nicht ein bisschen spät?

Nein, es kommt nicht ein bisschen spät, weil da natürlich interne Prozesse und Beschlüsse zu fassen sind, und in Gremien - beispielsweise im Aufsichtsrat - darüber zu beraten ist. Dann hat er schon vor einiger Zeit angekündigt, dass man deutlich beschleunigt bei dem Thema Elektrifizierung nach vorn kommen will und hat ja mit der "Ambition 2039" auch die Ansage gemacht, bis dahin nicht nur die Produkte, sondern die gesamte Wertschöpfungskette CO2-neutral hinzukriegen. Das heißt, insofern ist das, was die EU-Kommission gesagt hat, nichts anderes als das nachzuzeichnen, was sich jetzt in den letzten Monaten abgezeichnet hat bei den Autobauern: Nämlich hier nach vorne zu preschen und eben sich nicht nur allein von der Politik die Pistole auf die Brust setzen zu lassen.

Sie klingen da sehr entspannt. Aber Fakt ist ja, dass E-Autos mit weniger Bestandteilen auskommen. Wie viele Jobs stehen denn bei Daimler, Porsche und Audi auf dem Spiel?

Naja, Entspanntheit vielleicht insofern, als dass ich mich schon seit Monaten mit diesen Fragen beschäftigen muss, und insofern mich die Beschlüsse der EU-Kommission jetzt nicht überrascht haben. Aber in der Tat ist die Frage sehr, sehr unterschiedlich zu beantworten. Jetzt kommt nämlich die konkrete Betroffenheit: Ein Daimler-Beschäftigter in Untertürkheim, der heute am Motor oder am Getriebe arbeitet, hat natürlich signifikant höhere Sorgen als jemand, der in der Montage bei Audi oder bei Porsche arbeitet, weil sich bei einer Montage von einem Fahrzeug "relativ wenig" ändern wird, während natürlich dort, wo Aggregate für den Verbrennungsmotor gebaut werden, schon richtige Brüche entstehen. Und insofern kann man die Frage auch nicht mit einer numerischen Zahl benennen. Ich kann nur sagen, in Baden-Württemberg arbeiten rund 150.000 bis 200.000 Beschäftigte direkt am verbrennungsmotorischen Antriebsstrang. Und für diese Beschäftigten braucht es Alternativen. Und die müssen vor allen Dingen so aussehen, dass auch die neuen Produkte, die neuen elektrifizierten Antriebsstränge, die Frage von Batterietechnologie et cetera hier in Baden-Württemberg und nicht irgendwo auf der Welt gemacht werden.

Das ist dann eine Aufgabe für die grün-schwarze Landesregierung. Lassen Sie uns noch mal auf diese Zahl schauen 150.000 bis 200.000 Menschen, die direkt mit diesem Verbrennungsmotor was zu tun haben. Da kommen die Zulieferer hinzu. Und da haben Sie, Herr Zitzelsberger, schon Anfang des Jahres vor ein paar kleineren Detroits in Baden-Württemberg gewarnt. Und die Einschläge kommen näher. Bosch schließt seine Produktion in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg bis Ende des Jahres. Continental in Villingen-Schwenningen baut Stellen ab. Sind das wirklich Warnhinweise für die Zuliefererbranche, dass die vor einem Kahlschlag steht?

Es wird zunächst einmal entlang der Wertschöpfungskette ruppig. Und das beginnt zunächst mal in den Entwicklungszentren, dort, wo heute Verbrennungsmotoren oder Getriebe oder Ähnliches entwickelt werden - logischerweise, denn wenn der letzte Verbrennungsmotor 2033 oder 2035 vom Band läuft, dann ist die Entwicklung zehn Jahre vorher abgeschlossen. Die Frage ist was machen wir ab Mitte des Jahrzehnts mit den Entwicklern? Was machen wir mit den Maschinenbauern, die dafür sorgen, dass es Maschine gibt, mit denen Verbrennungsmotoren gebaut werden? Die werden nicht eins zu eins für die Elektromobilität gebraucht. Und zum Dritten: Dann haben wir viele Zulieferer, die tatsächlich in der Wertschöpfungskette Teile für den Verbrennungsmotor, für das Getriebe, für die Abgasanlage oder für die klassische Achse bauen. Und da haben wir in der Tat in Baden-Württemberg so ein paar Konzentrationen, wo die Sorge groß ist, dass dort auch tatsächlich ein Kahlschlag stattfinden muss. Deshalb ist die Zielsetzung der EU-Kommission das eine, das andere die konkrete industriepolitische Frage: Was passiert dort? Welche alternativen Ansiedlungen bekommt man dahin, wie kriegt man arbeitsmarktpolitisch die Menschen auch aufgefangen? Das ist die zentrale Frage, um die es jetzt geht. Ziel ist die konkrete Maßnahme, wie man es so unschädlich wie nur irgendwie möglich hinkriegt. Das ist die große Frage, um die es jetzt geht.