IG Metall: Branche in Baden-Württemberg in "ausgezeichneter Verfassung"

Die IG Metall Baden-Württemberg zieht Bilanz. Sie blickt zurück auf das vergangene Jahr, schaut aber auch in die Zukunft. In der letzten Tarifrunde im November hat die IG Metall für die Beschäftigten insgesamt ein Plus von 8,5 Prozent für dieses und nächstes Jahr und noch einmal insgesamt 3.000 Euro Inflationsausgleich herausgeholt. Der Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, sagt, der Branche gehe es insgesamt gut. Welche Problemfelder er dennoch sieht und welche Lösungswege er sich vorstellt, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen dargestellt.