In der Diskussion über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes rät Ifo-Präsident Clemens Fuest zum Abwarten. Es sei zu früh, um jetzt schon zu entscheiden, ob das Kurzabeitergeld auch noch im Frühjahr nächsten Jahres benötigt werde. Stattdessen sei es besser, erst Anfang nächsten Jahres darüber zu entscheiden - dann allerdings nur für die nächsten sechs Monate, so Fuest im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Wichtiger sei im Moment das Angebot an Fortbildungen für alle Arbeitnehmer, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Als grundsätzliche Voraussetzung für die Erholung der Wirtschaft sieht Fuest die Eindämmung des Coronavirus. "Die Konjunktur kann sich nicht erholen, solange das Virus grassiert," so Fuest.