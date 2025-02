Ifo-Chef warnt: Eskalation im US-Zoll-Streit "gefährlich" für die EU

US-Präsident Donald Trump hat einen Erlass unterzeichnet, der Stahl- und Aluminiumimporte ab März mit zusätzlichen Zöllen von 25 Prozent belegt. Außerdem droht er der Europäischen Union mit pauschalen Zusatzzöllen. Die EU will umgehend antworten - laut "Handelsblatt" mit bis zu 50 Prozent Aufschlag auf Motorräder von Harley Davidson, Jeans-Hosen aus den USA oder Whiskey. Der Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt aber vor dieser Eskalationsstrategie im Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten. Fuest sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer:

Das ist natürlich sehr gefährlich.

Die Gefahr entstehe vor allem daraus, dass anders als beim Zoll-Streit während der ersten Trump-Präsidentschaft die Europäische Union wirtschaftlich zurückgefallen sei. Heute gebe es ein Ungleichgewicht zuungunsten Europas.

Trump, der "Deal Maker"?

Darüber hinaus erinnerte Fuest daran, dass es Trump darum gehe, Erfolge zu präsentieren, die ihm innenpolitisch nutzen. So könnte die EU zum Beispiel wie auch schon in der Vergangenheit eine Einigung mit der US-Regierung erzielen, indem sie etwa zusätzliche Waffen, Gas-Importe oder Sojabohnen aus US-Produktion kaufe. So ein schnelles Ende des Zollstreits durch geschlossenes Handeln sei umso wünschenswerter für Europa, da Trump auf Uneinigkeit in der Europäischen Union setze, um ein möglichst vorteilhaftes Ergebnis für die Vereinigten Staaten in Verhandlungen zu erzielen.

Aluminium und Stahl - auch in verarbeiteter Form?

Die Zölle könnten auch für Produkte gelten, die importierten Stahl verarbeitet haben. Dann könnte es auch deutsche und europäische Hersteller hart treffen. Einen kleiner Hoffnungsschimmer sehen Wirtschaftsfachleute in einem Telefonat, in dem Trump Australien eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt hat. Nach Angaben der Außenhandelsgesellschaft "Germany Trade and Invest" sind die Vereinigten Staaten auf Stahlimporte angewiesen. Zu den größten Lieferanten zählen mit Abstand Kanada, gefolgt von Brasilien, Mexiko und Südkorea. Auf Platz fünf folgt Deutschland.