Die humanitäre Lage in Nordsyrien hat sich seit Beginn des Jahres massiv verschlechtert. Das sagte Konstantin Witschel im SWR. Er ist Programmkoordinator der Deutschen Welthungerhilfe in der Grenzregion zur Türkei. Die Flüchtlingscamps seien überfüllt, es fehle an allem, was die Menschen zum überleben bräuchten, beschrieb Witschel am "Tag der humanitären Hilfe" seine Eindrücke: "Dazu kam dann noch die Covid-19-Pandemie, die Syrien erreicht hat." Der Wertverlust der syrischen Währung habe dazu geführt, dass sich die Lebensmittelpreise verdreifacht hätten: "Mehr und mehr Menschen können sich schlicht keine Nahrung mehr leisten." Witschel und sein Team versuchen zu helfen, wo es geht. Dabei geht es vor allem darum, die notleidenden Menschen mit Nahrung zu versorgen. Wie, das schilderte Konstantin Witschel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.