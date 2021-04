Das Jahr 2020 war ein Wendepunkt. Die Digitalisierung hat in diesem Jahr gestützt von der Corona-Pandemie einen Schub erhalten, wie wohl noch nie zuvor. Unternehmensaktien wie die von Apple, Google oder Microsoft haben nach dem Dämpfer, den das Virus den Märkten im Frühjahr gegeben hatte, einen enormen Aufschwung erlebt. Das alles stellt aber ein Wert in den Schatten: Der Wert eines Bitcoin hat sich in dieser Zeit fast verzehnfacht. Was dahinter steckt und ob 2020 auch der Digitalisierung unseres Geldes einen Schub versetzt hat, das beschäftigt Wirtschaftswissenschaftler, die Euro-Gruppe und auch SWR Aktuell-Kontext. mehr...