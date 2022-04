Human Rights Watch: Leichen aus Butscha müssen sofort obduziert werden

per Mail teilen

Die schrecklichen Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha sorgen weiterhin weltweit für Entsetzen. Nach dem Rückzug der russischen Armee wurden auf den Straßen Leichen gefunden, offenbar Zivilisten. Die Art und Weise wie sie da liegen, lässt auf Kriegsverbrechen schließen.

Der Direktor von Human Rights Watch in Deutschland, Wenzel Michalsky, fordert, dass die Getöteten sofort von Gerichtsmedizinern untersucht werden sollen, "so grausam das auch klingen mag." Nur so sei sichergestellt, dass die Todesursache festgestellt und die Täter gefunden werden können. Bisher deuteten viele Indizien auf russisches Militär als Urheber des Massakers hin. Seien die Leichen allerdings erst einmal beerdigt und müssten exhumiert werden, könnten wichtige Beweise verloren gehen.

Welche Erfahrungen Human Rights Watch aus dem Massaker von Srebrenica während des Jugoslawien-Kriegs im Jahr 1995 gezogen hat und wie die Digitalisierung bei der Aufarbeitung der Gräueltaten von Butscha helfen kann, erläutert Michalsky im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.