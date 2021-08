"Ein Land, zwei Systeme“ – mit dieser Prämisse wurde Hongkong am 01. Juli 1997 an China zurückgegeben. Hongkong sollte weiterhin besonders bleiben: Eine Sonderverwaltungsregion mit hohem Maß an Autonomie - für mindestens 50 Jahre. Doch spätestens mit Inkrafttreten des sogenannten Sicherheitsgesetzes am 01. Juli 2020 sei dieser Autonomie-Status de facto beendet, so China-Korrespondent Steffen Wurzel im Gespräch mit Petra Waldvogel: "Es geht so schnell bergab mit Demokratie und Freiheitsrechten in Hongkong, dass ich für die nähere Zukunft nicht sehr optimistisch bin“