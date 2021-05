per Mail teilen

Corona hat die Arbeitswelt verändert. Viel mehr Menschen als früher arbeiten von zuhause aus – auch für Betriebe, die noch vor der Pandemie das Modell "Homeoffice" als unbrauchbar betrachtet haben. Wie wird das aussehen, wenn die Pandemie vorbei ist?

"Früher allenfalls für Mütter, Pflegende und ein paar jüngere Mitarbeiter denkbar"

Vor Corona sei Homeoffice aus Sicht vieler Firmen nur eine Option für sehr wenige ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewesen. Das hat Prof. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, in SWR Aktuell gesagt. Die Pandemie habe die Einstellung vieler Unternehmen geändert.

Als Arbeitsmodell anerkannt, wird bleiben

Auch in der "Nach-Corona-Zeit" werden nach Rumps Ansicht viele Menschen im Homeoffice bleiben. "Vielleicht nicht in der krassen Art und Weise, wie wir das heute leben, aber in einer klugen Mischform."

"100 Prozent Homeoffice und 100 Prozent Präsenz sind gleichermaßen falsch"

Für Rump ist für manche Phasen der Zusammenarbeit nötig, dass man sich im selben Raum befindet. Sie hält es für ebenso falsch, weiter komplett aus der Ferne zu arbeiten wie die Forderung mancher Unternehmen, Homeoffice wieder völlig zurückzufahren. Auch seien manche Mitarbeiter im Büro zufriedener als am Heimarbeitsplatz. Deswegen sei es wichtig, dass sich Unternehmen und Arbeitnehmer auf künftige Modelle einigen.