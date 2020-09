per Mail teilen

Deutschland ist in der neuen Normalität der Corona-Krise angekommen. Aber auch wenn nach neuesten Umfragen etwa zwei Drittel der Arbeitnehmer trotz der Pandemie wieder an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, bleiben immer noch viele im Homeoffice. Der Job zu Hause stellt Beschäftigte und Vorgesetzte immer wieder vor Herausforderungen. Darum geht es in den folgenden zehn Minuten. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler berichtet über Probleme, Tücken, aber auch Vorteile der Arbeit von daheim.