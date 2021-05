Im Home-Office arbeiten viele von uns an eher provisorischen Arbeitsplätzen, oft mit Laptops oder anderen kleinen Bildschirmen. Was macht das mit unseren Augen? Manche Ärzte warnen bereits vor Augenschäden. Der Medizinphysiker Dr. Christian Lappe glaubt, dass das in den meisten Fällen nicht so dramatisch ist. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck sagt er, es könne zwar Ermüdungserscheinungen geben, gereizte Augen und Kopfschmerzen – aber langfristige Schäden eher nicht. Seine Tipps, um einen klaren Blick zu behalten: Der richtige Abstand zum Bildschirm, eine gute Auflösung auf einem möglichst großen Monitor, vernünftige Beleuchtung ohne starke Kontraste und: "Nicht stundenlang auf die Geräte schauen. Eine Pause für das Sehen zu machen, ist immer sinnvol".