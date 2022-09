per Mail teilen

Heute ist in Baden-Württemberg der erste Schultag nach den Sommerferien und einige Befürchtungen von Experten aus dem Sommer bewahrheiten sich. Auch der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, Jakob Jung, trifft an seiner Schule auf teils unfertige Stundenpläne und Unterrichtsausfall. Wo er die Gründe für den Mangel sieht und was er für den Corona-Herbst erwartet, erläutert Jung im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Vanja Weingart.