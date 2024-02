Holocaust-Überlebende: Darüber reden, damit die Geschichte nicht vergessen wird

Der historische Kaisersaal ist seit Tagen ausgebucht, so groß ist das Interesse an dem, was Eva Weyl aus Amsterdam berichten will. Die heute 88-jährige hat den Holocaust überlebt und war als Kind in einem Konzentrationslager. Sie ist mehreren Deportationen in Vernichtungslager knapp entgangen. Ihre Familie stammte aus Freiburg. Ihr Großvater war bis Ende 1933 Direktor der Deutschen Bank in Freiburg. 1938 ist er nach Arnheim in den Niederlanden geflohen. Weil das das Interesse an der Veranstaltung so groß ist, wird sie auf der Internetseite der Stadt Freiburg und auf SWR Aktuell Freiburg übertragen. Veranstalter ist die Stadt Freiburg und SWR Studio Freiburg. Beginn 19.30 Uhr.