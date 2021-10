Hoher Spritpreis macht auch Busreisen teurer

Die Preise für Diesel und andere Treibstoffe sind bereits hoch – und sie werden weiter steigen. Davon geht Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband aus. Die Expertin für den Bereich Mobilität und Reisen in SWR: "Jetzt ist es aus Klimaschutzgründen so, dass der Preis weiter stetig steigen wird. Speditionen werden dadurch höhere Kosten haben, die sie an ihre Auftraggeber weitergeben. Und das wird sich nachher bei allen Produkten bemerkbar machen." Steigende Preise erwartet Marion Jungbluth auch in der Reisebranche, weil die meisten Busse Dieselmotoren haben. "Allerdings ist der Markt schon stark umkämpft, so dass man darauf achtet, dass die Preise tendenziell niedrig bleiben." Ziel müsse sein, auch in der Reisebranche auf Elektrobusse umzusteigen.

Wie weit die Technik beim Umstieg auf alternative Antriebe ist, darüber hat Marion Jungbluth mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.